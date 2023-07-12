В Европе начинают смотреть на беженцев с Украины не через "розовые очки" общих демократических ценностей и романтических симпатий, а прямым взглядом, без всяких прикрас.
"Открыли врата в ад": в Европе ужаснулись бесчинствам украинских беженцев
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Раньше в Европе нас не делили, для них украинцы тоже были русскими. Язык ведь не только похожий, но порой они и говорят по-русски. Здесь ключевое слово, пожалуй, "были". Теперь, надеюсь, начали понимать разницу между русскими и украинцами. Ну да жалеть европейцев как-то не хочется, это их отродье, ими порождённое (не без помощи США). Так что, хлебайте полной ложкой.
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51 мин.
лл
лина любимцева
Да некоторые украинцы принципиально не разговаривали на украинском языке. Так прямо и говорили: "Украинский язык - БЫДЛЯЦКИЙ ЯЗЫК!"...
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38 мин.
Андрей Тихонов
Больше хохлов в европку...
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23 мин.
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