"Открыли врата в ад": в Европе ужаснулись бесчинствам украинских беженцев

НП

Наталья Павлова

Раньше в Европе нас не делили, для них украинцы тоже были русскими. Язык ведь не только похожий, но порой они и говорят по-русски. Здесь ключевое слово, пожалуй, "были". Теперь, надеюсь, начали понимать разницу между русскими и украинцами. Ну да жалеть европейцев как-то не хочется, это их отродье, ими порождённое (не без помощи США). Так что, хлебайте полной ложкой.