🎨 Творческий проект для семей участников СВО запустили в Севастополе Каждую субботу октября на базе шести городских библиотек проходят бесплатные мастер-классы по проекту «Библио/Осень».
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