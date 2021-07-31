Жизнь россиян в августе 2021 года изменят пять главных законов

Экономика сегодняБизнес и финансыЖизнь россиян в августе 2021 года изменят пять главных законовВ августе 2021 года в России начнут действовать новые законы и правила, которые коснутся многих россиян.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЭПитер Эскляновинтересно, кто такие законы принимает, например, о трех баллах, а стоимость одного коэффициента в 2021 году составляет 98,86 рублей, это для работающих пенсионеров. Да, принимающие и подписывающий такие законы живут на другой планетеКомментировать
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