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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фридрих Мох: «Норвежцы – самые высокомерные среди лыжников. После гонок мы особенно не общаемся»

«Бронзовая медаль чемпионата мира-2023 в эстафете дала мне большую мотивацию даже летом. Моя цель сейчас — продолжать развиваться, совершенствоваться и в какой-то момент победить норвежцев.

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