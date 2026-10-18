17.10.2026 - 22:00 После взрыва судно охватил мощный пожар. Ранее Иранские военные сообщили о подрыве ещё одного танкера, который нарушил установленные Тегераном правила прохода через пролив.
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