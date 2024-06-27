Песков: РФ рассматривает возможность снижения уровня дипотношений с Западом

Россия рассматривает разные варианты ответа Западу на его вовлеченность в конфликт на Украине. В том числе РФ может понизить уровень дипломатических отношений с западными странами, но пока таких решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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