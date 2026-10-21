© Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look PressВ Японии отменили рейс после того, как на борту самолета обнаружили живую змею, сообщает Japan Today.
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