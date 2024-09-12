Надежда Бабкина вместе с роботом Ади выступили на Форуме объединенных культур

Они спели песню «Родина моя» В Главном штабе Эрмитажа, в Малом Атриуме, выступила народная артистка России Надежда Бабкина вместе с уникальным поющим роботом Ади, в рамках Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
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