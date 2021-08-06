5МИНУТКА

269 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vera Dobryagina
    Так скобок там не было)))Свекровь до сих п...
  • Наталья
    Не к психиатру, это другое! А к психотерапевту!Я долго не могла ...
  • Галина Черныш
    особенно понравилось что сестры "померились" в конце концов,миру мир!Сестра увела моег...

Муж встретил первую любовь и ушел, несмотря на рождение третьего ребенка

Муж встретил первую любовь и ушел, несмотря на рождение третьего ребенка

Мы с мужем поженились рано, ему было 18, мне 21. Замуж выходила беременная, через полгода родила двух замечательных девочек.

Вернуться к статье
72
Обсудить
Елена игрик
Ну вы и дууууура... Имея двоих, идти рожать третьего, это за гранью понимания. Зато не аборт, да?
Лилия
В таких ситуациях трудно принимать решения хладнокровно, а на эмоциях всегда проигрываешь. Много ошибок понаделали. Почему в графе отец у сына прочерк. Вырастит ребёнок начнёт задавать вопросы и окажется, что мать виновата, что лишила его отца.
Танюша Милая
Зачем заходить дважды в одну воду ?
Vera Dobryagina
Другого нет ничего, вот и заходит.
Nika Ar
Вы - женщина сильная, справитесь. А оно - слабак! Ведётся... Пусть и уходит к той, которой достоин.
Vera Dobryagina
Она женщина слабая. Была бы сильная, не стала бы с предавшим её мужем опять вступать в близкие отношения.
Лилия
Глупая женщина она и слабая. Если уж вступила второй раз в отношения и родила ребёнка, то гордыню не надо проявлять, надо было на него ребёнка записать и пусть бы алименты платил. И не настолько он плох, чтобы его к детям не подпускать.

Картина дня

наверх