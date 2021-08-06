Муж встретил первую любовь и ушел, несмотря на рождение третьего ребенка

5МИНУТКАДети и семьяМуж встретил первую любовь и ушел, несмотря на рождение третьего ребенка Мы с мужем поженились рано, ему было 18, мне 21. Замуж выходила беременная, через полгода родила двух замечательных девочек.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикНу вы и дууууура... Имея двоих, идти рожать третьего, это за гранью понимания. Зато не аборт, да?ЛилияВ таких ситуациях трудно принимать решения хладнокровно, а на эмоциях всегда проигрываешь. Много ошибок понаделали. Почему в графе отец у сына прочерк. Вырастит ребёнок начнёт задавать вопросы и окажется, что мать виновата, что лишила его отца.Танюша МилаяЗачем заходить дважды в одну воду ?Vera DobryaginaДругого нет ничего, вот и заходит.Nika ArВы - женщина сильная, справитесь. А оно - слабак! Ведётся... Пусть и уходит к той, которой достоин.Vera DobryaginaОна женщина слабая. Была бы сильная, не стала бы с предавшим её мужем опять вступать в близкие отношения.ЛилияГлупая женщина она и слабая. Если уж вступила второй раз в отношения и родила ребёнка, то гордыню не надо проявлять, надо было на него ребёнка записать и пусть бы алименты платил. И не настолько он плох, чтобы его к детям не подпускать.Комментировать
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