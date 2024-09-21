Виктор Баранец заявил о предательстве тылов. Он объяснил в прямом эфире, как на СВО наживаются свои же: это угрожает жизням и здоровью русских солдат.
Виктор Баранец заявил о предательстве тылов
Комментарии
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Владимир Сюсин
Пока не будет статьи о конфискации и растрельной статьи всё так и будет продолжаться.Коррупция растёт а вот статьи нет.
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3 час.
андрей голованов
Рыба тухнет с головы
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2 час.
Елена Липина
Надо срочно менять законы.
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1 час.
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