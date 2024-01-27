Медвежий угол
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Медвежий угол

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От Волги до Колорадо - Нам большего и не надо....

От Волги до Колорадо - Нам большего и не надо....

Дилетант о политике Вот за что я люблю ковбоя? Там в Штатах, если кто-то не в курсе, намечается небольшая заварушка.

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Комментарии
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Генрих
Запасаемся семечками и на лавочку... в ожидании новых фронтовых вестей из Тихасщины...  😉
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8 час.
ВС
Верной дорогой идёте товарищи!!!
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6 час.
Лида Кочубей
Нам бы свою страну уберечь. А штаты , если на свои трудности отвлекутся, может нам полегче будет. Но ещё не известно к чему приведут Техасские дела. У нас тоже мигранты преступность повышают пока наши мужчины на фронте.
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1 час.

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