Дилетант о политике Вот за что я люблю ковбоя? Там в Штатах, если кто-то не в курсе, намечается небольшая заварушка.
От Волги до Колорадо - Нам большего и не надо....
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Генрих
Запасаемся семечками и на лавочку... в ожидании новых фронтовых вестей из Тихасщины... 😉
Ответить
8 час.
ВС
Верной дорогой идёте товарищи!!!
Ответить
6 час.
Лида Кочубей
Нам бы свою страну уберечь. А штаты , если на свои трудности отвлекутся, может нам полегче будет. Но ещё не известно к чему приведут Техасские дела. У нас тоже мигранты преступность повышают пока наши мужчины на фронте.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии