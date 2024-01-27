От Волги до Колорадо - Нам большего и не надо....

Лида Кочубей

Нам бы свою страну уберечь. А штаты , если на свои трудности отвлекутся, может нам полегче будет. Но ещё не известно к чему приведут Техасские дела. У нас тоже мигранты преступность повышают пока наши мужчины на фронте.