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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лев Лазарев: «Заметил, что иностранные спортсмены проще относятся ко всему. Перед короткой программой как будто бы никто из них не переживал»

Фигурист Лев Лазарев рассказал об общении с иностранными спортсменами на Гран-при среди юниоров в Сиане.

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