Владимир Гомельский: «Сочувствую Вите Шестопалову. Возможно, мне не дают вести матчи ЦСКА по той же причине»

Известный комментатор и эксперт ответил на вопрос об отстранении коллеги в своей конференции. Пользователь: Поддерживаю Шестопалова – хороший комментатор – и игру ЦСКА – «НН» провел интересно и качественно.
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