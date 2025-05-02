PlayStation 5 Slim с дисководом начали продавать в России дешевле 50 тысяч рублей

Несмотря на санкции и прочие ограничения, поставки игровых консолей в Россию продолжаются через азиатские и ближневосточные каналы, а ценовая динамика указывает на снижение стоимости ряда популярных моделей.
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