На Широкой отремонтировали спортплощадку, а на Новгородской – освещение

Редакция «ЗБ» ответила на вопросы жителей округа Решётку у входа в метро «Бибирево» починили В 5-м подземном входе метро «Бибирево» решётка на полу вздыбилась и ходит ходуном, страшно наступать, можно получить травму.
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