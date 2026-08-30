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32 года спустя: как сложились судьбы актеров «Маски» — от Джима Керри до Орестеса Матасены

32 года спустя: как сложились судьбы актеров «Маски» — от Джима Керри до Орестеса Матасены

В 1994-м «Маска» вышла в прокат почти незаметно для великих планов — скромные 18 миллионов бюджета, режиссер Чак Рассел и комик, который только начинал собирать кассу.

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