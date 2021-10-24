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Захарова сообщила о новой провокации в Косове после отъезда русских дипломатов

Захарова сообщила о новой провокации в Косове после отъезда русских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о новой провокации в Косове после отъезда русских дипломатов.

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