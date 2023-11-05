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Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП под Иркутском

Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП под Иркутском

На повороте машину занесло и она упала в реку.фото: t.me/mvd_38--> Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами автокатастрофы на трассе «Вилюй» в Иркутской области, сообщает 5 ноября пресс-служба регионального управления МВД.

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