Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП под Иркутском

На повороте машину занесло и она упала в реку.фото: t.me/mvd_38--> Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами автокатастрофы на трассе «Вилюй» в Иркутской области, сообщает 5 ноября пресс-служба регионального управления МВД.