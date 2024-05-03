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36-летнему мужчине удалили нос из-за рака кожи

36-летнему мужчине удалили нос из-за рака кожи

36-летний Стивен Фрейм из Шотландии раньше никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Однако со временем мужчину стало беспокоить странное пятно на правой стороне носа: оно не болело и то появлялось, то снова исчезало.

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