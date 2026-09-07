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В Перми от удара беспилотника по жилому дому погиб человек

В Перми от удара беспилотника по жилому дому погиб человек

Еще четверо получили различные ранения В Пермском крае один человек погиб, еще четверо получили ранения из-за массированной атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в "Максе".

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