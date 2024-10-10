Экс-премьер Джонсон считает, что Трамп предотвратил бы конфликт на Украине

Борис Джонсон заявил, что экс-президент Дональд Трамп не допустил бы украинского конфликта.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон верит, что Дональд Трамп смог бы предотвратить украинский конфликт, будь он президентом и 2022 году.