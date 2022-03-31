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Из Челябинска пустят новые поезда для туристов

Из Челябинска пустят новые поезда для туристов

Руководители Челябинской и Оренбургской областей обсудили с представителями ЮУЖД пригородные маршруты, которые могут вызвать интерес у пассажиров.

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