Редчайшего кальмара с «локтями» впервые сняли живым в северо-восточной части Тихого океана

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) отправились в экспедицию на судне MBARI David Packard.
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