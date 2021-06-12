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Словакия отказалась от новых закупок «Спутника V»

Словакия отказалась от новых закупок «Спутника V»

Власти Словакии не планируют снова закупать российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V».

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Юрий Седов
Хозяин рыкнул и словаки прогнулись. Насрать, что народ умирает, главное выполнить приказ Шерхана
Алексей Плескач
ИМЕННО! Что народ - умирает. Дело то - в том, что даже конкуренция (наши это доказали невыбиваемо - взаимосочетанием доз вакцин разных производителей!) - на втором месте. На первом - могилизация. Вот и всё.

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