Мирошник: Будущий этап переговоров РФ и Украины коснётся прекращения огня

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может сосредоточиться на прекращении огня. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам действий киевского режима Родион Мирошник.
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