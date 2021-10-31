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Специалист Минздрава Токарев: ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с 1 по 5 день заболевания

Специалист Минздрава Токарев: ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с 1 по 5 день заболевания

ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с первого по пятый день заболевания, рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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