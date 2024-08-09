Доставить новейшие российские танки к Рейхстагу в ответ на высказывание в статье Bild о том, что немецкие танки вернулись на росийскую землю, поообещал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 9 августа в соцсети Х (бывшая Twitter).
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