Доставить новейшие российские танки к Рейхстагу в ответ на высказывание в статье Bild о том, что немецкие танки вернулись на росийскую землю, поообещал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 9 августа в соцсети Х (бывшая Twitter).