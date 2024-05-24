Отобраны первые 83 участника Президентской программы «Время героев»

Они начнут обучение уже 27 мая на очной магистерской программе РАНХиГС. Кандидатуры были определены Общественным советом программы, куда входят боевые командиры, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры.
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