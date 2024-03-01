Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

Российская католическая церковь назвала недопустимым благословение однополых браков. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР), состоявшегося в иркутской Листвянке.
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