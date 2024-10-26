День 27 октября в истории

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ от 25 июня 2012 года, и отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.
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