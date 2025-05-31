Мужчина пострадал при столкновении Geely и Renault на калужской трассе

В Калужской области 30 мая в 10:40 на 130-м километре автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП.По предварительным данным, водитель автомобиля Geely нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с Renault В Калужской области 30 мая в 10:40 на 130-м километре автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП.
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