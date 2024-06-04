В Чукотском автономном округе осуждена местная жительница за совершение мошенничества на сумму около 1 млн рублей

В ходе предварительного следствия следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте было установлено, что 42-летняя жительница Чукотского Автономного округа работая в должности ведущего бухгалтера группы расчетов по оплате труда, в период с 2021 по 2023 год, воспользовавшись своим служебным положением вносила в свои электронные документы завышенные суммы заработной платы и завышала конечные суммы начислений: районный коэффициент, северную надбавку и другие сведенья.