В Чукотском автономном округе осуждена местная жительница за совершение мошенничества на сумму около 1 млн рублей

В ходе предварительного следствия следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте было установлено, что 42-летняя жительница Чукотского Автономного округа работая в должности ведущего бухгалтера группы расчетов по оплате труда, в период с 2021 по 2023 год, воспользовавшись своим служебным положением вносила в свои электронные документы завышенные суммы заработной платы и завышала конечные суммы начислений: районный коэффициент, северную надбавку и другие сведенья.
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