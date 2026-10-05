Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2027 году

В следующем году пенсии будут проиндексированы дважды — зимой и весной. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы, передает РИА Новости.
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