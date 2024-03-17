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Масалитин о Мусаеве в ЦСКА: «Достойный конкурент Заболотному и Чалову. В центре он принесет больше пользы» 

В 3 матчах за армейцев нападающий забил два гола. — Начало‑то хорошее, видно, что парень мотивирован.

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