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Царьград

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Киев не выполняет договоренности по возвращению тел – аналитик Кастеглионе

Киев не выполняет договоренности по возвращению тел – аналитик Кастеглионе

Аналитик Тадео Кастеглионе осудил инфантильность украинского режима в вопросе передачи тел погибших. Владимир Зеленский стремится выглядеть значимой фигурой, но продолжает провокации, подрывая договоренности с Россией по обмену пленными и телами.

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