БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 27 июля, главное: Шевченко — наше, бои в центре Доброполья, штурмуем Николаевку

Сводки СВО, 27 июля, главное: Шевченко — наше, бои в центре Доброполья, штурмуем Николаевку

1614-й день спецоперации. Вражеские штурмовые группы, усиленные зеками, накрыло ФАБами Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Почти сразу после освобождения Белицкого бойцы ГрВ «Центр» взяли под контроль н.

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