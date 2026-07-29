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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава FIGC Малаго о Манчини в сборной Италии: «Доннарумма написал из свадебного путешествия: «Это именно тот, кого мы с командой хотели»

Президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго рассказал, что в сборной Италии одобряют назначение Роберто Манчини .

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