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Захарян все ближе к «Челси», Головин против Черчесова в Лиге Европы, «Спартак» подписал Кейта Бальде, Шлеменко нокаутировали за 21 секунду и другие новости

Захарян все ближе к «Челси», Головин против Черчесова в Лиге Европы, «Спартак» подписал Кейта Бальде, Шлеменко нокаутировали за 21 секунду и другие новости

Доброе утро! Начинаем выходные с дайджеста ☀️ 1. Арсен Захарян действительно близок к переходу в «Челси»: согласование сделки находится на финальной стадии.

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