ОАК готовится представить сразу три модификации новейшего истребителя Су-75
В ОКБ Сухого продолжаются работы по созданию перспективного легкого истребителя Су-75 Checkmate. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, первые опытные образцы появятся в ближайшие два года, а серийное производство начнется в 2026-2027 годах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русские умеют изобретать. А вот с производством - загвоздка... Те же СУ-57 за много лет изготовили не больше двух десятков. Толку от этого мало,а тут на подходе еще новые модели... В СССР делали самолеты тысячами,а сейчас это - штучная продукция,к сожалению...
Свежие комментарии