ОАК готовится представить сразу три модификации новейшего истребителя Су-75

Владимир Самборский

Русские умеют изобретать. А вот с производством - загвоздка... Те же СУ-57 за много лет изготовили не больше двух десятков. Толку от этого мало,а тут на подходе еще новые модели... В СССР делали самолеты тысячами,а сейчас это - штучная продукция,к сожалению...