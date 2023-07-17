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ОАК готовится представить сразу три модификации новейшего истребителя Су-75

ОАК готовится представить сразу три модификации новейшего истребителя Су-75

В ОКБ Сухого продолжаются работы по созданию перспективного легкого истребителя Су-75 Checkmate. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, первые опытные образцы появятся в ближайшие два года, а серийное производство начнется в 2026-2027 годах.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Русские умеют изобретать. А вот с производством - загвоздка... Те же СУ-57 за много лет изготовили не больше двух десятков. Толку от этого мало,а тут на подходе еще новые модели... В СССР делали самолеты тысячами,а сейчас это - штучная продукция,к сожалению...
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