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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие сводного отряда разминирования провели урок мужества для учащихся средней школы Мариуполя

Военнослужащие сводного отряда разминирования провели урок мужества для учащихся средней школы Мариуполя

Военнослужащие не только рассказали школьникам о правилах поведения и порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, но и показали детям современные образцы стрелкового и противотанкового вооружения.

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