Врач назвала пять продуктов, которые не следует есть каждый день

Избыточное потребление определенных продуктов может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. По мнению диетологов, рацион питания не должен быть монотонным, так как это может нарушить баланс и привести к дефициту необходимых питательных веществ.
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