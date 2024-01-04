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Мировое обозрение

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США больше не могут дать Украине денег без одобрения Конгресса

США больше не могут дать Украине денег без одобрения Конгресса

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что пакет американской военной помощи Украине, о котором Вашингтон объявил 27 декабря 2023 года, был последним из тех, которые США могут предоставить Киеву до выделения Конгрессом дополнительных средств.

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