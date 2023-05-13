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В Центре европейских реформ призвали ослабить российское влияние в Грузии и Молдавии

В Центре европейских реформ призвали ослабить российское влияние в Грузии и Молдавии

Британский аналитический центр Centre for European Reform (CER) опубликовал доклад, в котором предложил западным странам укрепить устойчивость Грузии и Молдавии к российскому влиянию, пока внимание Москвы «сосредоточено на других проблемах».

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