В Центре европейских реформ призвали ослабить российское влияние в Грузии и Молдавии

Британский аналитический центр Centre for European Reform (CER) опубликовал доклад, в котором предложил западным странам укрепить устойчивость Грузии и Молдавии к российскому влиянию, пока внимание Москвы «сосредоточено на других проблемах».
Британский аналитический центр Centre for European Reform (CER) опубликовал доклад, в котором предложил западным странам укрепить устойчивость Грузии и Молдавии к российскому влиянию, пока внимание Москвы «сосредоточено на других проблемах».
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