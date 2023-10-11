ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

В США заявили, что Зеленский должен капитулировать

В США заявили, что Зеленский должен капитулировать

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Бывший офицер военной разведки США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может определять, когда закончатся военные действия, а способен лишь подписать капитуляцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх