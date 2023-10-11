В США заявили, что Зеленский должен капитулировать

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Бывший офицер военной разведки США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может определять, когда закончатся военные действия, а способен лишь подписать капитуляцию.
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