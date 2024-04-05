МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Продолжается прием заявок на программу поддержки столичных экспортеров Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что за прошлый год участники московских экспортных акселераторов подписали контракты на сумму 1,7 млрд руб.

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