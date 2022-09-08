В Ноябрьске предприниматель задолжал сотруднику 50 тысяч рублей, его ждет суд

Как пояснили в СУ СКР по ЯНАО, генеральный директор коммерческой организации ООО «Спектр» в Ноябрьске умышленно несколько месяцев не выплачивал зарплату работнику, при этом имея такую возможность, а при увольнении не был произведен полный расчет.