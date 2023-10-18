Токкет о «Ванкувере» после 0:2 с «Флайерс»: «Хороший урок. Кто мы такие, чтобы возомнить себя кем-то? Борьбы я не увидел»

«Кэнакс» проиграли «Флайерс» в регулярном чемпионате НХЛ при разнице бросков 25:42. «Хороший урок. Кто мы такие, чтобы возомнить себя кем-то? Сегодня ни один парень не был хорош, кроме вратаря [Тэтчера Демко].