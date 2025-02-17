СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Вы таки будете дико хохотать, но глава МИД Израиля Авигдор Либерман уверял лично Путина в ЕВРЕЙСКИХ корнях Пушкина...Вопрос с этническ...
  • Искандер
    Придурку шурику неведомо, что до сих пор не востребован МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ (давних, ещё "золотых") тому, кто, не то что...Вопрос с этническ...
  • АндрейБорков
    ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ - сотрудник МВД не знает законов! На хера такой сотрудник нужен? Если сотрудник МВД не знает закон...Полицейский засту...

Полицейский заступился за исламиста на вокзале от незнания закона: «Кто вам сказал, что намаз нельзя делать в общественном месте?»

Полицейский заступился за исламиста на вокзале от незнания закона: «Кто вам сказал, что намаз нельзя делать в общественном месте?»

Avia.pro - СМИ «Кто сказал, что намаз нельзя делать в общественном месте?» — с этим вопросом фанатик с вокзала в Саратове уверенно вышел на полемику с прохожими, но, как оказалось, истинное незнание законов подвело не только его, но и сотрудников вокзала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
А в Праге флеш моб был у ратуши... Созвали со всего мира народ на массовую мастурбацию... многотысячную... А албанцев пригласили в страну, а они из Косово выгнали местных жителей... а церкви древние взорвали... Ты толерантности хочешь? А гей-парады тебе не мешают?
Ответить
4 час.
alik3456 Джексон
Лучше в Думу...
Ответить
2 час.
АндрейБорков
ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ - сотрудник МВД не знает законов! На хера такой сотрудник нужен? Если сотрудник МВД не знает законов, то необходимо досконально проинспектировать всю полицию города и области, при чем по полной программе и с кадровыми решениями, а то и с привлечением должностных лиц УМВД и ОВД к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Ответить
1 час.
наверх