Полицейский заступился за исламиста на вокзале от незнания закона: «Кто вам сказал, что намаз нельзя делать в общественном месте?»

Avia.pro - СМИ «Кто сказал, что намаз нельзя делать в общественном месте?» — с этим вопросом фанатик с вокзала в Саратове уверенно вышел на полемику с прохожими, но, как оказалось, истинное незнание законов подвело не только его, но и сотрудников вокзала.
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