Полицейский заступился за исламиста на вокзале от незнания закона: «Кто вам сказал, что намаз нельзя делать в общественном месте?»

А в Праге флеш моб был у ратуши... Созвали со всего мира народ на массовую мастурбацию... многотысячную... А албанцев пригласили в страну, а они из Косово выгнали местных жителей... а церкви древние взорвали... Ты толерантности хочешь? А гей-парады тебе не мешают?

АндрейБорков

ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ - сотрудник МВД не знает законов! На хера такой сотрудник нужен? Если сотрудник МВД не знает законов, то необходимо досконально проинспектировать всю полицию города и области, при чем по полной программе и с кадровыми решениями, а то и с привлечением должностных лиц УМВД и ОВД к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!