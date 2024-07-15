Ставки по юаневым вкладам в крупных банках превысили 6%

В шести из пятнадцати крупнейших банков по объему депозитов физических лиц (ВТБ, Альфа-банк, МКБ, ВБРР, банке «Санкт-Петербург» и «Ак Барс») с начала лета увеличились процентные ставки по вкладам в юанях, пишет Forbes со ссылкой на данные Frank RG.