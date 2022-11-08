Военное обозрение

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Тайвань планирует строительство противоракетных ангаров для своих боевых самолётов

Тайвань планирует строительство противоракетных ангаров для своих боевых самолётов

Остров Тайвань, понимая, что вместе с американскими советниками провоцирует правительство Китая к военному столкновению, начинает активизировать военно-техническую деятельность.

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